Al lado de un fragmento del episodio en que Janeth, el personaje de la actriz que interpreta en la serie, es golpeada, Carla destacó que en la vida real “No siempre estas imágenes tienen sonido, pero sí deberían tener voz”.

Giraldo resaltó, con la muestra de la ficción, “que puede pasarnos a tod@s” e invitó a sus seguidores a denunciar el maltrato.

“Amémonos más, tengamos más fuerza, que el amor no nos golpee”, escribió en su publicación de Instagram, en la que no olvidó decir que la violencia se da tanto en hombres como mujeres y en ningún caso es válida: “Aquí no importa el género. Maltrato es maltrato”, finalizó.