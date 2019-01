En diálogo con La Red, el cantante de champeta recordó que su salud se vio afectada luego de ingerir una comida que su papá había llevado a la casa y que, sin saberlo, estaba contaminada con orina de rata. Como el artista se empezó a sentir enfermo, lo llevaron de inmediato al hospital.

Allí, los médicos lo diagnosticaron con leptospirosos, una enfermedad que se produce “por el contacto directo con la orina de animales infectados o mediante el agua, el suelo o los alimentos contaminados con esa orina”, explicó el programa.

Debido a esta enfermedad, que puede generar afectaciones en el riñón y el hígado, y sumado a la diabetes, Young F sufrió un bajonazo de peso: pasó de 70 kilos a 48 en solo 2 semanas.

El cantante añadió que estuvo un mes en el hospital y que fue “traumático” porque perdió la visión y no podía caminar. Según él, durante casi 2 años casi que no pudo salir de su casa y por eso tuvo que retirarse de la universidad.

Young F, cuyo nombre real es Fayber Luis Salgado Reyes, señaló al programa que su salud se había complicado tanto, que incluso los médicos pensaban que iba a morir.

En una entrevista de hace unos años con El Universal, la mamá del champetero, Gloria Sharick, aseguró que los doctores en esa época le dijeron que orara por su hijo. “La tierra se abrió y me tragó, pero yo le decía a Fayber: “papi vamos a orar, lo que Dios no quiere que pase, no pasa”, agregó la mujer.

El artista luchó y finalmente salió de ese momento tan difícil. Aunque la diabetes se mantiene, “su salud ha mejorado bastante” gracias a los cuidados que ha tenido, concluyó La Red.