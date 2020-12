Ahí, Anitta contó que a los 14 años conoció a un hombre que le daba “mucho miedo”, por la forma “autoritaria” en la que él la trataba.

“Él estaba muy nervioso un día y con mucho estrés. Yo estaba con mucho miedo de la relación con él y terminé preguntando si quería que fuéramos a un lugar solos. Inmediatamente su estrés pasó y me preguntó si yo estaba segura. Le dije que sí. Pero hoy no estoy segura de si le dije que sí porque tenía mucho miedo de él“, relató la cantante, que en realidad se llama Larissa de Macedo Machado.

Pero Anitta se arrepintió cuando ya estaban solos y, dice, le hizo saber al hombre que ya no quería estar con él. No obstante, él continuó contra la voluntad de ella.

“No me escuchó. Él no dijo nada. Él sólo siguió haciendo lo que quería hacer. Cuando terminó, se levantó y se fue a beber una cerveza y yo me quedé mirando la cama llena de sangre”, contó entre lágrimas.