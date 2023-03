La canción, lanzada en 2019, habla sobre la liberación femenina. La cantante española envía un mensaje a todas las mujeres que quieren salir de situaciones en las que no se sienten a gusto y alcanzar sus objetivos. “Me dice que aguante, no me da la gana, yo vine a llevármelo todo por delante”. También hace referencia a la igualdad de género y a la importancia de darle a la mujer un mismo espacio en la sociedad.

‘Girl on fire’, de Alicia Keys

Esta canción de Alicia Keys de 2012 cuenta con varias metáforas que hacen referencia a la fortaleza que tienen las mujeres y cómo logran sobresalir en situaciones difíciles. El fuego, que dan título a la canción, representan la fuerza y el valor de las mujeres.