View this post on Instagram

Boletín No. 151 / 28 de febrero de 2018 Alfredo Gutiérrez estrenará canción con Juanes y El Freaky El incansable Tri-Rey Vallenato Alfredo Gutiérrez no deja de trabajar en función de hacer música y ya está todo listo para lanzar muy pronto un tema que sin duda alguna será todo un suceso a nivel nacional e internacional. Se trata de un acompañamiento que “El Rebelde del Acordeón” grabó junto a la estrella del pop de fama mundial Juanes y el revolucionario e innovador colectivo audiovisual El Freaky, dando como resultado una fabulosa fusión de ritmos y estilos que le encantará al público. Con este sencillo el Tri- Rey Vallenato Alfredo Gutiérrez, Juanes y El Freaky, nos harán sentir orgullosos de ser colombianos, demostrando todo el talento que nuestros músicos poseen y que pueden conjugarse perfectamente diversos géneros. Esta no será la única sorpresa que nos espera en el 2018 con Alfredo Gutiérrez, ya que tiene preparadas varias canciones más que grabará al lado de otros importantes artistas que gustosos han aceptado la invitación. Agenda Viernes, 2 de marzo: Bogotá, D.C. Sábado, 3 de marzo: Bogotá, D.C. Manager General NORIS GUTIÉRREZ Teléfonos: (315) 4183844, (315) 7230811, (313) 6137362 E-Mail: info@alfredogutierrez.com.co Sitio Web: alfredogutierrez.com.co Redes Sociales Twitter: @AlfreGutierrez3 Instagram: @AlfredoGutierrezMusica Facebook: Alfredo Gutierrez (FanPage Artista) YouTube: AlfredoGutierrezMusica