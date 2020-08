green

El rostro del actor, recordado por ser parte del elenco de la producción de RCN ‘Tres milagros’, quedó bastante afectado por un disparo que recibió cerca de la nariz cuando lo atracaron este viernes. Bastidas fue trasladado a una clínica de la capital vallecaucana y desde ahí grabó un video para pedirles a sus seguidores que le dieran cualquier información que sirviera para dar con el paradero de los ladrones.

Las imágenes sorprendieron al país porque en ellas aparece Bastidas sangrando en una camilla del hospital en el que lo atendieron y le realizaron una primera cirugía.

Ahora el actor necesita otra intervención quirúrgica y, teniendo en cuenta que no ha podido trabajar este año por la pandemia de coronavirus, amigos de él han iniciado una campaña para recaudar los fondos que necesita Bastidas para arreglar completamente su cara.

“Se está haciendo esta campaña para recoger fondos para poder hacerme la cirugía ya que los cirujanos accedieron a hacerla mucho más barata, pero de todos modos hay que pagar algo”, explicó el actor en un video compartido en Instagram por el programa ‘Lo sé todo’.

“Pena me daría estar robando o en alguna vaina donde ustedes me vieran mal parado, pero quiero seguir trabajando. No me va a embellecer porque yo nunca he sido bonito, pero sí a volver a tener el rostro como lo tenía”, concluyó Bastidas.

Al actor se le puede colaborar en la cuenta de ahorros del banco Davivienda número 016090679578. Estas fueron sus declaraciones al respecto: