Evaluna y su esposo Camilo han publicado un video en sus cuentas de Instagram por cuenta del primer año de su hija Índigo.

En el emotivo video de los artistas se puede ver algunas imágenes de la menor que cumplió un año. Se trata de la primera vez que dan a conocer a su hija con un gran mensaje que Camilo le dedica a su primogénita, no obstante, en el video no se aprecia su rostro completo de la menor.

Este es el emotivo mensaje de cumpleaños que le dedicó Camilo a Índigo

El video cuenta con más de un millón de me gustas y miles de comentarios, felicitando a la pareja por ese gran mensaje de esperanza y amor dedicado a su hija. En la leyenda del video solo colocaron este mensaje “Feliz Cumpleaños # 1 Índigo”.

El video fue narrado por la voz del intérprete colombiano. Al principio del video se escucha esta frase mientras pasan las emotivas imágenes de la bebé: “Querida Índigo, quiero que sepas que he decidido no tomarme en serio el hecho de que esquives algunos de mis besos, porque probablemente mis bigotes sean demasiado puntiagudos para esa carita nueva que tienes y que hasta el día de hoy no ha conocido puchero de tristeza”, narra el colombiano.

Más tarde indica: “No te podemos prometer que sea así para siempre, porque si algo no queremos ser es esos papás que quieren proteger a su hija de la tristeza, del miedo, de la rabia. No, nosotros queremos que sientas lo que sea que tú tengas ganas de sentir, que la vida te impacte, te atraviese, te despeluque, te siga dando esos corrientazos de emoción tan tuyos cuando aprietas tus puñitos y todos tus dientes juntos como queriendo haciéndonos saber que no quieres que los momentos se terminen nunca”, indicó Camilo mientras se alcanza a ver a Evaluna cambiando y bañando a Índigo.

Aquí el video completo del cumpleaños 1 de Índigo

En resumen, un gran mensaje de un padre que quiere lo mejor para su hija, el video ha generado emociones entre los seguidores de la querida pareja quienes reaccionaron a la tierna publicación.