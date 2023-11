Mondragón Sarria es la madre de Isabella, fruto de su relación con el humorista Camilo. “23 años de amor jurado ante Dios. 27 de amor a primera vista. 22 del amor más puro. Te amo y amaré hasta mi último minuto. Dios te siga amando como a su hija maravillosa que eres”, escribió el médico y comediante en su cuenta de Instagram para expresarle el amor que le tiene.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Camilo Cifuentes (@camilocifuentescortes)

Aunque tiene un hogar muy sólido y amoroso, hay una tragedia de la cual Camilo solo habló a los medios el año 2019, para recordar la muerte de su segunda hija, Daniela, que falleció de manera súbita cuando estaba recién nacida. Él no supo del fallecimiento de su hija sino hasta que llegó a la clínica y la vio en una camilla, pues nadie se atrevió a decírselo antes.

Camilo Cifuentes recibió puñaladas por defender a su esposa

Cifuentes, que hace parte de la mesa de ‘Voz Populi’, de ‘Blu Radio’, le contó a Jorge Alfredo Vargas sobre un episodio complicado que pasó junto a su esposa, Lupe, al casi perder su vida por defender al amor de su vida.

“Un día nos atracaron, a mí me encañonaron, nos llevaron a un potrero y a Lupe la iban a violar […] cuando yo vi que los dos tipos se la llevaron aparte, me enloquecí. Me agarré a puños con ellos, recibí dos puñaladas, y ese día entendí que era capaz de dar la vida por ella. Yo hubiera podido salir huyendo”, informó el comediante.

Lee También

“Yo doy la vida por ella, y por eso decidí que nos íbamos a casar, solo por ese suceso”, finalizó el humorista.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.