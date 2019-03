View this post on Instagram

Aprovecho Mercurio directo en Piscis y luna menguante en Capricornio … para soltar, para cortar lo que no sirve y renovar energía … chao pelo quemado y vamos así soltando todo lo que se tenga que soltar para crecer más fuerte 💪🏽 en todos los aspectos de la vida 😘🙏🏽 Pd: No les pregunto si les gusto, porque básicamente a mi si jejejeje 😎🤟🏽🤗😘