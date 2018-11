Al igual que ‘Thalía’ y anteriormente ‘J Lo’ y ‘Ariana Grande’, ‘Bruno Mars’ ha sido uno de los concursantes más criticados por los usuarios de redes sociales, pues para la mayoría la voz de este Bruno Mars y el ‘flow’ no se parecen a los del hawaiano.

En esta oportunidad, varios cibernautas resintieron que no hubieran escogido a ‘Wisin y Yandel’, que lo hicieron muy bien. Estos son algunos de los comentarios más críticos del imitador, a quien no se le puede negar que cada día se parece más en lo físico, pero queda debiendo en lo mencionado atrás:

Bruno Mars le gano a Wisin y YANDEEEL JUEPUTA ESA ROSCA NI LA HIJUEPUTA ME LA PELA YO NO DIGO QUE CANTE FEO CANTA HERMOSO TIENE MUCHO TALENTO Y TAL VEZ SE PARECE UN POCO A BRUNO PERO NO SE LLAMA NO SE LLAMA JUEPUTA #YoMeLlamo

— Sofi 🇨🇴 (@Malp4ridoLiam) November 21, 2018