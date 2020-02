green

El reto salió en el ‘sombrero de la verdad’, uno de los segmentos del programa, y fue planeado entre entrevistador y entrevistado.

Lo que no esperaba ‘Juanse’ era que su esposa no le contestara cuando, segundos después, decidió llamarla porque estaba arrepentido por el chiste que le había hecho.

Luego de escuchar que su llamada terminó en el buzón de mensajes, ‘Juanse’ le pidió a Andrés Wilches, presentador del espacio de entrevistas, que le enviara un mensaje a Johanna para que quedara claro que los gemidos los había hecho él y todo era una broma.

Un rato después, la actriz de ‘Sin senos sí hay paraíso’ respondió, pero volteándole el chiste a su marido: “Yo te iba a decir que no te iba a creer porque es que ‘Juanse’ no es buen polvo, entonces ‘Qué rico ‘Juanse’ [como se escuchaba entre los gemidos]… Mmmm, no sé, no sé, pero te queda muy bien la voz de mujer, te cuento”, le dijo Fadul en un mensaje de voz a Wilches.

La distensión que generó la respuesta de Fadul dio para que Quintero le siguiera el tema por ese lado y la cuestionara por hacerlo quedar mal: “Ya vas pa’ 7 años conmigo. No creo que una mujer 7 años se aguante un mal polvo y le regale un carro, digo”.

Al final, ella envió otro mensaje, pero diciendo que no había terminado la frase: “‘Juanse’ no es mal polvo, ‘Juanse’ es un polvazo ni el hij*&#”.

La entrevista completa, en donde ‘Juanse’ también recordó sus relaciones con Lina Tejeiro y Greeicy Rendón, se puede ver en el siguiente video (la broma está a partir del minuto 8:30.