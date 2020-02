Pitt se pronunció al respecto de los dos temas aprovechando que se trataba de la gala de los ‘Óscar británicos’, entregados en Londres este fin de semana.

Robbie, que estuvo con Pitt en el reparto de ‘Once uppon a time in Hollywood’, de Quentin Tarantino, dijo que el actor estaba atendiendo compromisos familiares que le impidieron viajar a la capital británica a recibir su premio.

Sin embargo, envió su agradecimiento con ella, en el cual primero se refirió a la salida del Reino Unido de la Unión Europea:

Luego de los agradecimientos a sus compañeros, le envió el mensaje al príncipe Harry, el cual incluso hizo reír a su hermano William y su esposa Kate Middleton, duques de Sussex. Según la actriz, Pitt va a llamar a su premio Harry “porque está muy emocionado de llevarlo a Estados Unidos”, en referencia al cambio de domicilio del príncipe y su esposa, Meghan Markle, de Inglaterra a norteamérica.

Brad Pitt wins the Supporting Actor award for @OnceInHollywood but Margot Robbie was there to accept it on his behalf! 🌠🙏 #EEBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/GHnkGiEZpI

— BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020