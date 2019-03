La banda de Mark Hoppus, Matt Skiba y Travis Barker tocará por primera vez desde junio de 2018, cuando los médicos le detectaron a este último coágulos en la sangre en los dos brazos, lo que obligó al baterista a colgar las baquetas por un tiempo, y a la banda, a cancelar todas sus presentaciones del segundo semestre.

El regreso será en la segunda edición del festival Back To The Beach (De vuelta a la playa), organizado por el propio Barker junto a John Feldmann (de Golfinger) y Synergy Global Entertainment (SGE).

El sábado 27 de abril, Blink-182 compartirá escenario con Goldfinger, Reel Big Fish, Streetlight Manifesto, The Aquabats, Save Ferris, The English Beat y The Drowns, indicaron los organizadores.

El domingo 28 se presentarán The Used, The Story So Far, Anthony Green, The Wonder Years, Less Than Jake, Story Of The Year, Teenage Wrist y Lowlives.

En 2018, el festival acogió a 30.000 espectadores, y las entradas para esta segunda edición ya están a la venta desde 79,99 dólares (aproximadamente 250.000 pesos colombianos) más impuestos, en el sitio oficial del evento.

Como dato especial, distinto a otros festivales, los niños menores de 10 años entran gratis a todo el festival (acompañados de un adulto con boleta) y tendrán acceso a la Zona infantil Lil ‘Punk’.