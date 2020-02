green

A pesar de que la crítica ha aplaudido la nueva entrega del universo de DC Cómics no consiguió igualar las expectativas puestas en ella, teniendo en cuenta que el primer fin de semana de la película del ‘Guasón’ consiguió una cifra récord de 93 millones de dólares en Estados Unidos, como mencionó Vanity Fair en su momento.

En el ámbito internacional, puesto que se estrenó simultáneamente en EE.UU. y el resto del mundo, la cinta consiguió 46 millones de dólares, que sumados a los 33 de Norteamérica, le aseguraron a los estudios Warner Bros. la rentabilidad del proyecto.

Con un presupuesto de 84,5 millones de dólares, la cinta protagonizada por Margot Robbie llegó a las salas el mismo fin de semana que Joaquín Phoenix lograba el Óscar por su interpretación del máximo villano de Ciudad Gótica y adversario de Batman. Sin embargo, fue incapaz de capitalizar ese doble efecto y también pareció verse perjudicada por el apremio de muchos espectadores de ponerse al día con las nominadas a los premios antes que ver una nueva.

‘Birds of Prey’ surgió como una película derivada de ‘Suicide Squad’ (2016), que recaudó 134 millones de dólares en su primer fin de semana, con peores críticas que las que ha recibido esta vez.

De título completo ‘Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn’, la historia sigue los pasos de Harley Quinn ya alejada del Joker y ahora al frente de un grupo de villanas, con un elenco en el que figuran las actrices Mary Elizabeth Winstead y Rosie Pérez.