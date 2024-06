Por: El Espectador

El actor estadounidense Bill Cobbs falleció nueve días después de su cumpleaños 90. La noticia fue confirmada por su publicista Chuck I. Jones y su familia.

El intérprete murió en la noche del martes 25 de junio en su casa de Riverside, California. A pesar de su avanzada edad, Cobbs seguía activo en la industria cinematográfica, dejando al menos tres cintas póstumas que ya había grabado y otros dos proyectos que estaban en desarrollo.

“Nos entristece compartir el fallecimiento de Bill Cobbs (…) falleció pacíficamente en su casa de California. Era un amado compañero, hermano mayor, tío, padre sustituto, padrino y amigo, recientemente celebró felizmente su 90 cumpleaños rodeado de sus queridos seres queridos”, escribió el hermano del actor, Thomas G. Cobbs, en sus redes sociales.

“Como familia, nos reconforta saber que Bill ha encontrado paz y descanso eterno con su Padre Celestial. Pedimos sus oraciones y aliento durante este tiempo”, agregó.

Las despedidas para Bill Cobbs

“Bill Cobbs, ganador del Emmy, actor activo y un ser humano maravilloso, hizo la transición para actuar en un escenario superior el 25 de junio después de celebrar su 90 cumpleaños el 16 de junio”, escribió la actriz y cantante Sheryl Lee Ralph en su cuenta de X.

“‘Rest In Power’ para el increíble Sr. Bill Cobbs… Un profesional consumado, una presencia cálida y disponible, un comediante, un talento imponente, un caballero y un hombre de tremendo carácter. Me siento bendecido de haberme cruzado con usted en esta vida, Sr. Bill Cobbs”, escribió el actor J. August Richards.

¿Quién era Bill Cobbs?

El actor Bill Cobbs inició su carrera en 1974, antes de eso había trabajado por ocho años como técnico de radar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El intérprete, nacido en Cleveland, Ohio, hizo su debut cinematográfico con la película ‘The Taking of Pelham One Two Three’, de ahí vinieron casi 200 créditos en producciones de cine y televisión.

Cobbs era conocido por películas como ‘El guardaespaldas’ (1992), protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston, y ‘Una noche en el museo’ (2006), protagonizada por Ben Stiller y en la cual interpretaba a uno de los antiguos guardias de seguridad del Museo de Historia Natural de Nueva York, junto a los también veteranos Mickey Rooney(1920-2014) y Dick Van Dyke.

Otras cintas del actor fueron ‘El sótano del miedo’ (1991), ‘Demolition Man’ (1993), ‘The Wonders’ (1996) y ‘Oz: Un mundo de fantasía’ (2013), sobre esta última Cobbs estaba planeado para regresar en su papel de Master Tinker en una secuela.

