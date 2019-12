View this post on Instagram

#Entretenimiento | Un video que se volvió tendencia en redes sociales este martes, fue el que grabó a dos participantes del #MissUniverso 2019 mientras se daban sin pena alguna; un beso en la boca frente a las diversas cámaras. Se trata de las representantes de #Suecia y #Tailandia, ¿qué tal?, para muchos el gesto estuvo “bien visto”, además de catalogarlo como “algo espontáneo”; pero como siempre, no faltaron los comentarios homofóbicos y despectivos, reseñó @lasopaweb #missuniverse #MissSuecia #MissTailandia #CaraotaDigital #4Dic