Esto se conoce luego de la ruptura de Jennifer López con su prometido Alex Rodríguez, exbeisbolista de las Grandes Ligas y quien ha tenido un cambio físico luego de esa separación.

‘J-Lo’ había sido vista pasando tiempo con Ben Affleck en mayo y algunos han afirmado, incluso, que está pasando la tusa con el actor, luego de esta reciente cercanía.

Vale la pena recordar que López y Affleck fueron pareja en 2002 y hasta alcanzaron a tener un anillo de compromiso, que estaba avaluado en 2,5 millones de dólares. La historia de amor era la fascinación de los medios y de los fanáticos.

No obstante, la pareja decidió posponer su matrimonio en septiembre de 2003, una semana antes de la fecha programada. Al final, la ruptura entre ambos llegó en 2004 y la actriz se casó con el cantante Marc Anthony en 2005.

Luego de muchos años de amistad, el reencuentro y la nueva cercanía tenía a la expectativa a las personas de que se pudiera revivir otra vez esa relación amorosa.

Luego de los múltiples rumores de un nuevo romance durante lo corrido de 2021, los actores se vieron por primera vez besándose gracias a unas imágenes que compartió el portal ‘Page Six’, que indicó que esto sucedió durante una cena entre ambos.

El beso, de acuerdo a ese sitio de chismes, se presentó durante la fiesta de cumpleaños de la hermana de ‘J-Lo’, en el restaurante Nobu de Malibú (Estados Unidos).

Esta es una imagen del beso que compartió ‘Page Six’ a través de su cuenta de Twitter:

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/UcgSI9JTyD pic.twitter.com/yCZYK42sTT

— Page Six (@PageSix) June 14, 2021