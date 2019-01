En entrevista con la revista Vea, la modelo aseguró que siente que “la labor social desde la política es un camino que puede servir, puede hacer grandes cosas a través del arte”.

Y es precisamente por esa convicción que Belky le dijo a la publicación que “el Congreso me necesita. No me tiembla la voz, y siempre he dicho ante líderes políticos que lo que se necesita es una mujer como yo, con los pantalones bien puestos”.

El temple de Belky se ha evidenciado en el reality de modelos que tiene al país hablando, entre otras cosas, de Mara Cifuentes, la concursante trans.