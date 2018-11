View this post on Instagram

Nuestra querida María del Mar celebró su primer año con niños de una Fundación. Pequeños en proceso de restitución de derechos por el ICBF y a punto de ser adoptados. La idea fue de mis esposa @anamaria_escobar_f para llevarles alegría, diversión, regalos y amor a estos niños a los que tanta falta les hace. (SUS ROSTROS NO SE VEN POR ESO) pero si su alegría. Gracias a nuestros amigos por sus regalos y a todas ellas @ukulelecolombia @marcevargasb @babytaso @decofantasia_ @suenospasionychocolate @consuelopereiraespinosa @caramelosbga @colorhunt POR APOYAR ESTA CAUSA CON SU TALENTO Y GENEROSIDAD. #todoporlosniños