Luego de 10 años de ‘silencio’, una de las artistas de música romántica más importantes de América vuelve con toda su energía y carisma que la han elevado a lo más alto de la música en español.

El nuevo álbum ‘Sinergia’ contiene 11 canciones escritas y producidas por Jacobo Calderón, dentro de las cuales hay un tema compuesto por él junto con la artista.

El lanzamiento oficial de este estreno musical será el viernes 23 de julio en la noche en plataformas como Spotify, Apple Music y Amazon Music, mientras que la cantante de 56 años estrenará su videoclip de ‘Hasta aquí’ con invitados sorpresa en su cuenta de Youtube.

Mientras eso sucede, puede escuchar la canción aquí.

En el tema ‘Hasta aquí’, Myriam Hernández se luce con una temática actual de independencia femenina y autoestima, después de romper con una pareja, en una propuesta llena de ritmo y fuerza.

En ella, se refiere a “una mujer decidida que ya no se deja anular y que en este cambio va dejando huellas sobre las cuales construye una vida diferente, con ella en el centro”, comenta acerca de este nuevo tema con el que espera poder interpretar a sus congéneres.

En esta línea, enfatiza que cree en la igualdad de oportunidades, “se acabaron los tiempos donde la mujer estaba en un segundo plano detrás de un hombre, en algún momento me equivoqué y pensaba que no era feminista, pero leí, me informé y me di cuenta de que estaba equivocada, caí en la caricaturización del feminismo, sin embargo, ahora puedo decir que sí soy feminista”, señala la artista.

Vale recordar que Myriam Hernández se dio a conocer en 1982, y alcanzó el pináculo de su carrera a finales de los 80 y principios de los 90 con temas como ‘Huele a peligro’, ‘Un hombre secreto’, ‘Te pareces tanto a él’, ‘Herida’, ‘El hombre que yo amo’ y ‘Peligroso amor’.