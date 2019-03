View this post on Instagram

Noche maravillosa en Puerto Rico💛 Gracias a mi equipo maravilloso, sin ustedes nada de este sería posible! Dress @jorgeduquevelez Aretes @bibimarini M&H @normajaneid Manager @mclmanager PR @labullapr Y de mi casa @telemundo @alafigueroa Y @poncefrancisco1 Photos by @ffrmpr23 @premiostumusicaurbano #colombia #puertorico #carmenvillalobos