La novela, que se enfrenta de forma directa con ‘El desafío‘, de Caracol Televisión, sigue teniendo en tensión a los televidentes, quienes ya empezaron a odiar a Iván Vallejo y a volverse fanáticos del amor de los protagonistas.

Avances de ‘Café, con aroma de mujer’, junio 8 al 11

Julia Vallejo, matriarca de la familia del protagonista, ya despidió a ‘Gaviota’ y a su mamá (Carmenza Suárez) de la hacienda; esta es una información que hasta ahora conocerá Sebastián, que se comunicará con el capataz para saber el paradero de su enamorada.

Mientras la pareja está separada, pues él tuvo que volver a Estados Unidos, ‘Gaviota’ se enterará de que —posiblemente— está embarazada ;su bebé sería el primer nieto Vallejo, merecedor de un gran porcentaje de las acciones de la empresa, esas que tanto codiciaba Iván.

Entre tanto, ‘Gaviota’ y su mamá tendrán que buscar en dónde y de qué vivir, tiempo que Lucía Sanclemente aprovechará para prestarle su hombro a Sebastián y, así, reconquistarlo.

A continuación, el avance entregado por el medio en Twitter:

#CaféConAromaDeMujer | Gaviota se siente perdida, y ahora más que tiene en sus manos una prueba de embarazo y teme por su resultado😦💔.

Avance de ‘Enfermeras‘, del 8 al 11 de junio

El hospital Santa Rosa seguirá combulsionando por el amor de sus protagonistas, que parecía haber llegado a su fin, pues sus vidas podrían volver a cruzarse gracias a la pequeña que el doctor Carlos tuvo con Helena.

A la doctora le aprobaron una beca fuera del país y Pérez no le permitirá llevarse a su hija, por lo que la enfermera María Clara —que está intentando tener una relación con el doctor Garnica— se ofrecerá a cuidar a la niña.

Además del repentino viaje de Helena, Carlos también deberán enfrentar el proceso legal que entabló contra el hospital y en este trámite lo ayudará su papá, quien pondrá a sufrir a Victoria, la directora del lugar.

Aquí, el adelanto que entregó el medio:

#Enfermeras | Helena ha tomado una decisión, pero Carlos no está dispuesto a alejarse para siempre de Candelaria, ¿qué harán? 😦💥

‘Lala’s Spa’: avance del 8 al 11 de junio

Los problemas que le da Francisco Ponce de León a Lala parecen no terminar pues, ahora, ella deberá invertir los $ 50 millones que le dio ‘don Calzones’ a él y cuidar de que el dinero no se pierda.

Además, los amores del fugitivo seguirán sacándole canas: Genoveva perderá los estribos y hará de todo para poder ver a su enamorado, aunque con ello ponga en riesgo su seguridad y lo entregue indirectamente a la justicia.

Mientras tanto, Juan C. no desaprovechará oportunidad para coquetearle a Lala, quien estará en tensión debido al temor de que el dinero de ‘don Calzones’ no retorne, como ocurrió en la estafa por la que ahora buscan a Francisco.

Avance de ‘La hija del mariachi’, del 8 al 11 de junio

Franciso Lara, también conocido como Emiliano Sánchez Gallardo, seguirá en su plan de huída con Rosario Guerrero, su enamorada, con quien planearía cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela, así las autoridades le perderían el rastro.

Pero los planes del mariachi de ‘Garibaldi’ darán un pequeño giro, que no incluirá a su amada, a quien dejaría a mitad de camino. Mientras tanto, la Policía no perderá oportunidad para seguir los pasos de la pareja y tendrá el apoyo de un inesperado informante.

En Bogotá, los mariachis están rezando para que la pareja cruce bien la frontera, aunque esa energía no es la que todos envían, pues Javier Macías solo espera que haber delatado al mexicano valga la pena para quedarse con el amor del ‘Lucero de México’.