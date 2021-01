Y es que la actriz es la reciente portada de Vea y allí contó que varios aspectos de su vida espiritual están ligados no solo a los ángeles.

Aura Cristina Geithner confesó que cree en el esoterismo, la numerología y la carta astral, así como en las energías y ciertos rituales. Es más, sobre el primer punto aseguró: “Soy esotérica de toda la vida”.

Eso fue lo que destacaron en la carátula de la reciente edición impresa del mencionado medio, pues en la parte inferior de la foto de la famosa se lee esta frase de ella: “Soy esotérica desde niña”, y, luego, se refieren a lo conectada que está su vida “con lo místico”, como se puede ver en la siguiente publicación del Instagram de la estrella de la televisión:

Aunque en la entrevista la artista no detalló una experiencia en particular, afirmó que sí las ha tenido y dijo:

“Conforme ha pasado el tiempo, me doy cuenta de que hay cosas que no te explicas, pero pasan, y después les encuentras sentido. He sentido cuando me protegen, cuando me quieren advertir de cualquier peligro, o avisar acerca de situaciones que a lo mejor no están bien. De alguna manera, mandan mensajes, y si uno está sensible los aprende a leer y a descifrar. […] Además, he tenido la fortuna de conocer gente especial, muy conectada con otra dimensión, que ha hecho que de alguna manera sienta que no estoy sola”.