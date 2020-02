Las imágenes muestran que, supuestamente, ‘La liendra’ le respondió de mala manera a una señora que le pidió una foto junto a su bebé. Por el video, el influenciador fue objeto de críticas en los últimos días, en las que lo catalogaban como “agrandado” y le decían que “había perdido la humildad”.

En la tarde de este lunes, unas personas increparon al joven y golpearon con un cuchillo el panorámico de su carro. Es por eso que ‘La liendra’ se refirió a ese video que compartieron profusamente sus detractores y negó rotundamente que haya rechazado o tratado de mala manera a la señora que le pidió una foto.

“Es increíble hasta donde llega la maldad de la gente. Me quebraron el parabrisas. Me lo quebraron con una navaja y los que me quebraron el parabrisas me dicen: ‘Menosprécieme a mí”, contó el joven en el comienzo del video que publicó en la sección de historias de su cuenta de Instagram.

Enseguida, ‘La liendra’ manifestó que el ‘no no no’ del video que se viralizó en los últimos días para atacarlo no era para la señora que le pidió la foto, sino que era para su novia, para que ella no cargara al bebé de la mujer.

“Yo le digo a mi novia ‘no no no’, que no lo cargue. Yo no estoy menospreciando a la señora, no estoy menospreciando al niño. Yo le digo que no a mi novia, que no cargue (al niño) porque Luisa el año pasado estaba cargando a una niña, la dejó caer sin querer y qué problema con los papás de esa niña. Desde eso yo le digo a Luisa que no cargue niños. Yo dije que la mamá lo cargue y nos tomamos la foto. No faltó el malintencionado que ‘mochó’ el video hasta donde le convenía y me hacía ver como un culo. En ningún momento rechacé el niño ni a la señora. El ‘no no no’ era para Luisa’, explicó el ‘instagrammer’.

El panorámico del carro de ‘La liendra’ no quedó tan mal, según se puede apreciar en las imágenes que compartió en Instagram.

Este es el video por el que el influenciador recibió bastantes críticas en los últimos días: