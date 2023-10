En una transmisión en vivo, Sergio Mayer explicó que un individuo en estado de embriaguez manejaba un automóvil en la zona de San Ángel de la Ciudad de México.

El actor y político Sergio Mayer, quien es conocido por haber formado parte de La Casa de los Famosos México y haber formado parte de la agrupación de Garibaldi, compartió en las redes sociales una transmisión que realizó la noche del 30 de septiembre después de regresar de una cena con su esposa, Issabela Camil.

Mayer mostró el comportamiento de una persona ebria en ese video e insultó al actor.

“Lamentablemente, acaba de pasar aquí una persona en estado de ebriedad y no dejaba pasar a nadie, me aventó la camioneta”, dijo el actor durante el video.

Mientras las autoridades llegaban para ayudar a Sergio Mayer con la situación, el actor afirmó que el hombre estaba bajo el impacto del alcohol y no quería moverse y que conducir era un peligro. Ante las indicaciones del actor, la persona en embriaguez solo murmuraba frases.

Al llegar, los agentes de policía se acercaron al conductor y intentaron conversar con él. Sin embargo, él respondió diciendo que no había manejado su automóvil en estado de embriaguez, lo que provocó una discusión. No me voy a mover; dígame la razón legal por la que me van a mover.

Después de unos minutos de conversación con las autoridades, Sergio Mayer se fue en una patrulla.

