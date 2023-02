Aunque su vida estuvo marcada por momentos felices como el día que fue elegida Miss Universo en 1993 y cuando tuvo a sus hijos con el cantante Marc Anthony; Dayanara Torres también se enfrentó a situaciones difíciles como cuando le diagnosticaron cáncer de piel.

La modelo puertorriqueña contó en 2019 que padecía de melanoma, producto de una herida y un lunar a los que no prestó atención en su momento, pero luego de ser operada y pasar por un tratamiento, la exreina de belleza superó exitosamente la enfermedad y ha vuelto a lucir su cutis terso y saludable.

Según Mui Kitchen, la piel de la expareja del salsero, es de los atributos por los que más le preguntan sus seguidores, y al ser de lo que más protege y embellece a través de una rutina de ‘skincare’, ella misma difundió en redes sociales cómo lo hace.

¿Cuál es la rutina para el cuidado de la piel que usa Dayanara Torres?

En una conversación que sostuvo la reina con la Doctora Rocío Rivera, vicepresidente de comunicaciones científicas de L’Oreal París, en un Facebook Live reveló algunos de los secretos con los que ella mantiene una piel radiante y libre de arrugas.

Desde temprana edad la mujer se ha sentido fascinada por el cuidado del cutis: “Siempre he sabido que me he tenido que cuidar la piel. Mi madre tenía una piel bellísima y yo quería ser como ella. Siempre me decía que debía lavar mi cara todas las noches”, indicó Torres en el vivo.

En la entrevista, explicó que usar cremas para el cuidado de la cara no era de sus procesos favoritos porque toma un tiempo determinado, pero aseguró que es necesario para mantener la piel saludable, además también usa sueros y productos para hidratar y proteger su rostro.

Uno de sus secretos es la dieta balanceada y el gusto por el entrenamiento, que son clave para el proceso del cuidado de la piel.