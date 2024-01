Arelys Henao podría encontrarse en su mejor momento profesional, no solo porque la segunda parte de su novela ha tenido una gran acogida por parte de los espectadores, sino también porque está estrenando música.

Con el objetivo de hablar de sus nuevos proyectos, la cantante fue invitada a varios medios de comunicación, entre ellos, Blu Radio, dirigido con Jorge Alfredo Vargas.

En medio de la conversación, Arelys Henao le hizo un comentario en forma de broma por la manera en la que se puso las gafas, pues el presentador suele dejarlas casi en la punta de su nariz para poder leer de forma correcta.

Ante esto, Arelys comentó:

“No te hagas el joven, no creas que no he visto cómo te pones las gafas, yo sé por qué te las pones ahí”, comentario que generó risas en los presentes de la cabina.

A pesar de que él también se rio, rápidamente cambió de tema y siguió hablando acerca de la comida que solían ingerir cuando ella y sus hermanos eran pequeños.

Qué comía Arelys Henao cuando era pequeña

Según lo que contó en la entrevista con Blu Radio, la cantante colombiana confesó que su mamá solía darles muchos frijoles y arepa, por lo que no entendía cómo era posible que los niños de hoy en día se enfermaran por comer tanto de lo mismo.

Cuál es la comida preferida de Arelys Henao

La cantante explicó que, como una buena antioqueña, prefería la bandeja paisa por encima de todo, pues confesó que le gustaba la lechona e incluso el ajiaco, pero nada podía superar el plato con el que creció.

