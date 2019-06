View this post on Instagram

Gracias a Dios pude celebrar el cumpleaños de mi hijo yo aquí con el después de 3 años perdiéndome sus cumpleaños por malas desiciones que tomé en la vida pero ya gracias a Dios todos esos errores se convirtieron en BENDICIONES!!!!!!!!!! FELIZ CUMPLEAÑOOOOOOSSS PABLITO!!!!!!!! 🎉🎊🎂❤️ ESTOS SON LOS MOMENTOS QUE DE VERDAD IMPORTAN EN LA VIDA!!!!!!!! 👪 ESTOS DOS ANGELITOS SON LAS PERSONAS QUE MÁS AMO EN ESTE MUNDO!!!!!!!!! 😃😃😃😜😜😜