La brasileña ya había hablado en portugués sobre lo que pensaba del desafío, que consiste en compartir una foto de hace 10 años junto a otra actual para ver los cambios que ha tenido cada uno, pero decidió hacer también la aclaración en español.

“Mira, yo no voy a entrar en esa mierda de 10 años antes; yo creo que no hay necesidad”, empezó diciendo la intérprete de ‘Downtown’, quien además ha dicho en varias ocasiones que ella se ha sometido a diferentes cirugías plásticas.

“Hace 10 años yo no tenía una plástica, ¿Por qué no un desafío de 5 años? Hace 5 años que ya tengo plástica. […] ¿Por qué no el desafío de los 20 años? Yo era una chiquita de 5 años, todos los chiquitos son bonitos, yo no voy a entrar en este desafío”, detalló la artista.