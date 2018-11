Blandón expresó que la situación del país le parece tan indignante que “a veces” se levanta y llora pues, por ahora, le dijo al programa‘Lo sé todo,“siente” que puede pagar los estudios de su hija pero no sabe “qué va a pasar mañana”, y por eso mismo le parece “triste” que exista cierta indiferencia de los colombianos a los que esos temas “no les afecta”.

Además, dijo sentirse muy “afectada” por el deterioro de la naturaleza y expresó que Colombia debería tener “una política austera con el agua”.

La actriz no desaprovechó los micrófonos del programa de Canal 1 y también mostró su repudio a la corrupción que se vive en Colombia, y que actualmente está en la lupa de los medios por las revelaciones que hizo el fallecido testigo clave de Odebrecht, Jorge Enrique Pizano, que salpicaron hasta al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

“Todos los países del mundo tienen corrupción, pero el porcentaje de corrupción en este país es asqueroso. Los países roban un 20 % o 30 %, pero este país se roba el 70 %, 80 %, 90% y con el 10 % logramos hacer las maravillas que hacemos en este país”, aseguró Blandón.

De igual manera, la actriz les envió un mensaje a las celebridades de Colombia para que aprovechen los medios y la cantidad de seguidores que tienen para hacer un cambio.

Finalmente, también les pidió a los colombianos que se unan para decir “basta”.

“Yo me preguntó en qué momento nosotros como colombianos nos vamos a parar de nuestras sillas y vamos a decir: ‘¡Basta ya! No me metas a nadie por los ojos y no me vendas más corrupción. ¡No más!’”, sentenció la artista.