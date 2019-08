Allí, los humoristas revelaron que ni siquiera los problemas de salud que ha tenido ‘la Gorda’ Fabiola han sido un problema a la hora de hacer el amor.

“‘La Gordita’ tuvo una sonda gastroestómica durante mucho tiempo, y tocaba alimentarla por ahí, por ende, en el sexo tocaba ‘buscarle la comba al palo’”, contó ‘Polilla’, y enseguida su mujer aclaró a qué se refería:

“Mamita, agárrate la sonda porque voy pa’llá [me decía]”.

Pero además de eso, los esposos contaron que no les incomoda la idea de motelear, aunque la última vez que fueron les pareció costoso el rato, por lo que tienen una anécdota de ese momento, según registró la revista en su reciente número.

“‘Polilla’ dijo: ‘Háganos una rebaja, que vengo con mi esposa’. El señor metió la cabeza al carro y me dijo: ‘Hola ‘Gordita’ Fabiola’”, puntualizó la humorista en la publicación, pero no detalló si finalmente les hicieron o no el descuento.