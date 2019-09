“Uno le mostraba el producto al conductor y le decía: ‘Parce, me va a dejar [subir a vender]’”, fue lo primero que dijo el comediante en la entrevista, y luego rememoró que en una de esas ocasiones prefirió no ofrecer ningún producto a los pasajeros, porque entre ellos estaba la joven que le atraía.

“Y me acuerdo que me subo yo a ese bus, con los ganchitos: ‘Damas y caballeros, primero que todo tengan ustedes muy…’, cuando veo sentada a la pelada que me gustaba, la compañerita nueva del colegio. Y yo: ‘Damas y caballeros, primero que todo tengan ustedes muy buena tarde’, y caminé hasta el fondo y me senté. El conductor quedó: ‘¿Y este man qué?’. Y toda la gente como: ‘¿Este man no iba a vender algo?’ Y yo me senté allá”, relató.