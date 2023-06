En una entrevista con Diva Rebeca, el creador de contenido Christian Castiblanco se sinceró y reveló algunos aspectos de su vida, abordando situaciones que le han permitido crecer como individuo.

En particular, desmintió los rumores sobre su supuesta relación con el presentador Andrés Simón, quien reveló que fue discriminado por ser bisexual, y el creador de contenido Jefferson Tovar, afirmando que todo fue parte de una estrategia para una serie que finalmente no se materializó.

“Voy a darte la primicia. Nosotros nunca fuimos una pareja. Teníamos planes de lanzar una serie, ya teníamos directores, guionistas y una producción completa que combinaba realidad y ficción. Decidimos hacer creer a la gente que estábamos en una relación para contar la historia de cómo se vive el poliamor, pero en realidad nunca fuimos pareja”, declaró Christian.

Además, durante la entrevista, el creador de contenido también reveló detalles sobre una relación pasada con Juan Pablo Jaramillo, que resultó ser tormentosa y casi le costó un ojo.

“Estábamos en un bar, en el área VIP, cuando Juan Pablo reaccionó. Él conocía mi temperamento y me dijo que alguien le había agarrado una nalga. En ese momento, con el vaso de whisky en la mano, se lo arrojé (al sujeto) y él me lo devolvió, lanzándolo hacia mí. El vaso impactó contra una barandilla, estalló y las astillas me alcanzaron. Gracias a Dios no perdí el ojo, aunque aún tengo una cicatriz en la que se me ha estado tratando la piel que quedó colgando. Todo cambió desde ese momento”, relató Christian.

Asimismo, no evitó hablar de cómo ahora publica contenido para adultos junto a su pareja. De hecho, confesó que fue Jefferson Cossio quien lo animó a compartir ese tipo de imágenes. “Ha sido un proceso. Santi (su actual pareja) es un chico muy inteligente y ha sido muy comprensivo con mi evolución. Él es mi primer novio y yo soy su tercer novio, así que tengo muchas experiencias. Cuando creas contenido con tu pareja, debes tener claro que estoy contigo independientemente de lo que hagamos. Sin embargo, la libertad no debe convertirse en libertinaje”, afirmó Christian.