Andrea Valdiri, la reconocida creadora de contenido, recientemente acaparó la atención de sus seguidores porque a través de sus historias de Instagram les mostró un poco de cómo es su trabajo luego de terminar de grabar sus contenidos.

En este caso, la barranquillera dejó ver que luego de grabar un video, se continúa con la parte de la edición y este es uno de los procesos que conlleva más tiempo.

En esta oportunidad, Andrea mostró que se encontraba con Daniel Villacob, su colaborador, realizando esto.

Cabe mencionar que ‘Machichoneando’ será un nuevo programa de la creadora de contenido en el que al parecer, realizará entrevistas a varios personajes para publicar en sus redes sociales. Y en esta ocasión, Andrea reveló que el editar uno de los capítulos les llevó mucho tiempo, pues duraron hasta la madrugada.

“Machi tú puedes creer qué hora son Daniel, una y pico de la mañana. Este man se está durmiendo, no aguanta. Ay no Machi, ya casi terminamos, pero no. Lo voy a montar el miércoles porque falta mucho (…) Estamos mamad0s”, señaló.