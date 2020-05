green

Andrea le manifestó a su familiar (que hace poco aclaró si es cierto que la famosa la mantiene) que, pese a lo sucedido, cuenta con su apoyo. Eso sí, no sin antes explicar los motivos por los que en ocasiones, como la de la pelea, no se refiere a su “vida privada y familiar”: “Muchas veces no salgo a hablar de eso porque pienso que tiene que ser como que los trapitos se laven en la casa”.

“Mi hermana… no he hablado con ella, pero quiero decirle, por aquí, que la amo con todo mi amor, mi cariño. Aquí tienes mi apoyo. Así no te agrade, así de pronto no gustes de mí, lo que sea, quiero decirte que te amo, te amo, te amo y te amo”, dijo la bailarina en el en vivo.

En ese momento, ‘la Valdiri’ también metió a Dios de por medio, como intentando explicar por qué le dedicó esas palabras a su hermana y no le guarda rencor luego de la disputa que se dio en medio de la cuarentena y que no fue por hombres como se rumoró .

“Porque la gente que habla de Dios no puede estar hablando de Dios y de pronto no puede estar bien con su familia, con sus hermanos. Entonces, las personas que hablan de Dios tienen que tener a Dios en su vida presente. ¿Y cómo? Perdonando a todas esas personas que de pronto tienen algún error; no todos somos perfectos, somo seres humanos y la familia está para apoyarse. […] Todos los seres humanos somos de cabezas diferentes, tenemos un mundo diferente; es imposible yo decirle que no a un acto cuando eso es lo que le sale en el momento. Todos somos seres erróneos; nadie es perfecto. Acepta a la gente con sus errores y ya”, comentó.

La grabación fue replicada por una cuenta pública de Instagram, que suele ‘postear’ informaciones de celebridades, como se ve a continuación: