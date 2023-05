Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas llevan cerca de 15 años juntos, lo cual los consolida como una de las parejas más estables de la farándula colombiana.

Justamente, los artistas que trabajan en la serie ‘Pálpito’ pasaron por el programa de Eva Rey ‘Desnúdate con Eva’ para hablar sobre el matrimonio y revelar algunos detalles de su relación.

Ana Lucía Domínguez contó difícil comienzo con Jorge Cárdenas

Uno de los temas que tocó la periodista Eva Rey, que hace poco entrevistó a su exnovio, fue la crisis en los matrimonios, preguntándole a la pareja si han tenido alguna que los haya llevado a pensar en separarse.

La primera en responder fue Ana Lucía Domínguez, quien resaltó que no han tenido una crisis como tal, pero sí problemas como en toda relación. Incluso, la actriz reveló que el primer año de casados fue muy difícil puesto que ella era muy celosa y peleaban con cierta frecuencia.

“Hemos peleado y dormido cada uno en su cuarto, sobre todo el primer año. Por culpa mía, porque era muy celosa, insegura, inmadura, estaba chiquita y pienso que él tuvo mucha paciencia”, dijo.

Y añadió: “Gracias a él hoy estamos juntos. Cuando yo gritaba y lo trataba feo, él me decía que era el momento para no hablar y se iba. Fue muy inteligente porque no dejaba que yo le dijera más cosas feas y nunca me trató mal.

Por su parte, Cárdenas, un poco más reservado con el tema, señaló que efectivamente Domínguez era quien armaba la pelea y que el primer año fue “durísimo”; no obstante, dejó claro que nunca le siguió la corriente y esperaba a que a ella se le pasara el mal genio para hablar.