“Se apagó la llama”, se titulaba la breve incluida en el número 188 de la publicación, en donde se aseguró que la rubia y su esposo Pierre Scholz habían puesto punto final a su relación, luego de una crisis por “los constantes viajes que ambos realizaban en sus respectivos trabajos y proyectos”.

Sin embargo, Ana Katalina le dijo al programa de chismes del Canal 1 que todo “es mentira. Que es falso de toda falsedad”, y explicó por qué ha estado lejos de su marido.

“Nosotros nos trasladamos de Brasil a Estados Unidos. Mi hijo tiene pasaporte alemán. El pasaporte se renueva cada seis años. Me tocaba renovarle el pasaporte para sacarle la visa. Eso se demoró un poco de tiempo, entonces yo inscribí a mi hijo en el colegio, porque no lo voy a dejar en la casa. Él empezó el colegio y yo no lo iba a sacar a mitad de año, del año escolar, porque es un niño que ha tenido muchos cambios y eso no es benéfico, y no considero que sea benéfico para mi hijo, entonces yo decidí quedarme acá. Nosotros tenemos un apartamento, entonces yo me quedé acá”, contó.

Ahora que Noah ya terminó su año escolar, la presentadora tiene todo listo para reunirse con Scholz en Norteamérica: “Ya la próxima semana, el viernes, nos vamos. Nos vamos para Dallas. Nos vamos a radicar [allá] un rato”, le dijo a ‘Lo sé todo’.