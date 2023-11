Recientemente Ana del Castillo se puso en el centro de las críticas por su polémico comportamiento en los Latin Grammy 2023 celebrados en España. Por su naturalidad y forma de ser, resultó chocante para algunos internautas, quienes no dudaron en lanzar sus pullas por no saber pronunciar el nombre de una agrupación de Jazz y decir, “con ay yo no sé qué” (al referirse al segundo nombre del integrante de la banda).

Además de esto, su forma de presentar el veredicto no resultó nada agradable, pues, varias personas a través de redes sociales opinaron que no era necesario ponerle ‘burla’.

Tras el evento, la cantante de vallenato se acercó a la paisa con el fin de saludarla, ya que este ha sido uno de sus mayores sueños. Cabe recordar que la artista barranquillera de temple fuerte y de espontaneidad innegable, ha manifestado en más de dos ocasiones su anhelo de colaborar junto a Karol G y aunque por ahora no hay señales de que eso ocurra, Castillo quedó maravillada con haber entablado una breve conversación con ella.

Aunque para la intérprete de ‘El amor es así’, se mostró completamente feliz por lo sucedido, sus ‘haters’ no dudaron en burlarse por su intención de compartir escenario y pista con la cantante de música urbana. “Ahora sí la veo fuera del tiesto”, “La canción de seguro se llamaría Raqui, Raqui”, “Eso nunca pasará”, “Paisa Vs Corroncha”, “Definitivamente es muy boleta”, son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales.

Cabe resaltar que para otros seguidores de la costeña, resulta ser una maravillosa idea y no pueden esperar el momento en el que se conozca la noticia sobre una colaboración. ¿Usted qué opina?

