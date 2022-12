Desde que apareció en el paisaje musical la polémica ha rodeado la carrera de la artista vallenata Ana del Castillo. Desde un accidente que por poco le cuesta la vida hasta polémicas frases en tarima que escandalizaron al mundo de la farándula, han acompañado a la máxima representante del vallenato femenino.

Nacida en Valledupar un 9 de abril de 1999, Ana María Cecilia del Castillo Jiménez, o simplemente Ana del Castillo, a temprana edad demostró su calidad vocal. Primero con la agrupación Los Niños del Vallenato del maestro Andrés ‘El Turco’ Gil a la que llegó con apenas 7 años y luego, a los 12, en el programa de televisión ‘Factor Xs’.

A lo largo de su trayectoria musical fue vocalista de grandes compositores vallenatos, tales como Wilfran Castillo y Fabián Corrales y ha colaborado en producciones musicales con Iván Villazón, Peter Manjarrés, Omar Geles, Grupo Kvrass, Wilfran Castillo y Rolando Ochoa.

Pero a pesar de la fama y el éxito logrado que le ha permitido mantenerse vigente en los diferentes escenarios de Colombia y el mundo, Ana entiende que le llegó la hora de lanzarse; de encaminar su carrera con sus propias canciones.

Y lo quiere hacer por lo alto, en un templo del vallenato como lo es el Parque de la Leyenda que solo han llenado cuatro artistas. Primero, lanzará este 15 de diciembre su primera producción titulada ‘El favor de Dios’. Promete hacerla boja, como se titula una de las canciones.

EL PILÓN conversó con Ana a tres días del lanzamiento de lo que espera sea un antes y un después en la carrera de la artista de 23 años.

EL PILÓN: ¿Qué pueden esperar sus seguidores y los amantes del vallenato de su primera producción musical?

Ana del Castillo: El CD viene muy variado tengo una expectativa grande. Eso de que el despecho está de moda, vienen unas canciones fuertes, manito, que te van a dar es en la ‘ñoña’.

El lanzamiento en vivo será en el Parque de la Leyenda Vallenata, un templo que pocos se han atrevido a desafiar y podido llenar. ¿Algún temor?

Si Dios va conmigo quien contra mí. Temor le temo al Señor. En algún momento Dios (ya) me dio la oportunidad este año en el Festival Vallenato de cantar (en el Parque) el último día con Silvestre y el maestro Iván Villazón, fui la última en cantar a las 5 de la mañana, y la gente me esperó. Eso no es que sea un detonante, es que ya yo he visto el favor de Dios en mi vida, así se llama el CD y lo quiero festejar en grande. Yo sé que Dios no me va a dejar avergonzada y lo voy a llenar.

Por el título del CD, muchas personas creyeron que se convertía al evangelio…

Creyente sí soy, ¿cristianismo? todo el mundo es cristiano porque todos creemos en Cristo. ¿‘El favor de Dios’ por qué? ¿Qué es lo primero que hay en tu vida cuando te levantas? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Darle gracias a Dios. Mi primer trabajo discográfico es para Dios. Aunque no digan cosas evangélicas o católicas, es para Dios.

Después de muchos dúos te decidiste a grabar tu propia producción musical. ¿Cuándo te decidiste a lanzar tu primera producción?

Quiero que la gente conozca la marca de Ana. Que sepan e identifiquen a Ana del Castillo por tal canción.

¿Qué canciones y compositores se destacan en el CD?

Una canción de Tito Mercado, otras de Wilfran Castillo, dos canciones de Omar Geles, una canción de Diego Daza, Jhon Mindiola, los hermanos Kammerer, el hijo de Omar Geles, Daniel… en fin, vienen cositas bacanas.

Supongo que hay mucho nerviosismo por ser el primer CD…

Nunca he sacado un CD, manito, esa experiencia, vea… me meto una pea el 15 de diciembre (risas).

¿Cómo calificarías tu 2022?

Ha sido demasiado difícil, pero mira, este año les ha enseñado a todos, el favor de Dios ha sido este año. Me he dado cuenta quién es el amigo que está y el que no está. El que está en la buena y el que está en las maduras y las verdes.

La polémica de la parranda de la Picota

Ana, ¿se arrepiente de tocar en esa polémica parranda de La Picota de la que tanto se habló y escribió?

Voy a aclarar ese tema. Hay gente que no me cree. Están en todo su derecho de no creerme o no. El día anterior tenía una parranda, normal, en privado, que me pagaron, y al día siguiente era la fiesta de la Virgen de los presos. Tengo un amigo que me dijo: ‘amiga, si te puedes echar la pasadita le echas la cantadita a los presos acá, hazme el favor’. No tuve ninguna remuneración, no tuve plata, a mí no me dieron dinero, pueden averiguar si en los extractos consiguieron alguna consignación. Yo sí necesito pagar la luz, si me pueden prestar muy bien (risas), pero eso lo hice con cariño. Dijeron también que se fue a la zona de los extraditables, eso es mentira, yo llegué a cuatro patios, a cantarle a todos. Pero la gente es mal intencionada. Ya no estoy mandando catapilas, yo estoy mandando es bendiciones.

EL REPERTORIO DE ‘EL FAVOR DE DIOS’

1. Nadie me gusta – Daniel David Geles.

2. El que la hace la paga – Wilfran Castillo.

3. #Lavoyhacerboja – Alberto Kammerer .

4. Gracias por nada – John Mindiola.

5. Falsas promesas – Tito Manjarres.

6. Usted no quiere a nadie – Diego y Fernando Daza.

7. Apto 308 – Roberto Kammerer.

8. A medias – Tico Mercado.

9. Vallenatico apretao Ft. Omy – Taganga Sound.

10. Ay ay ay – Roland Valbuena.

11. Para siempre- Kany García.

12. Toma tu tate quieto – Carlos Amaris.

13. Karma Ft. Drogger & Un tal Nelman – Carlos CR Rivas.

