‘Saturday Night Live’ es un programa de comedia estadounidense que hace escenas divertidas que pueden vivir diariamente los ciudadanos norteamericanos.

En su última entrega, las protagonistas fueron la actriz Ana de Armas y la cantante colombiana Karol G, quien hizo una emotiva presentación con la canción ‘Mientras me curo del cora’ de su álbum ‘Mañana será bonito’.

El monólogo de Ana de Armas en SNL es de lo mejor que verás hoy. pic.twitter.com/0Fxv9K0ywK — SensaCine (@SensaCine) April 17, 2023

El programa, como es habitual, comenzó con un monólogo de la protagonista, en este caso la hispano-cubana, quien habló en Español, recordando sus raíces, y después se dirigió a su público en inglés.

“He tenido un año increíble y estoy muy feliz de estar aquí”, dijo Ana de Armas en el inicio de su discurso. “Hablo inglés, pero no lo hacía cuando llegué acá a los 26 años, ya que venía de Cuba“, continuó.

Sobre cómo aprendió ese idioma, bromeó: “Aprendí inglés de la manera en que todo el mundo lo hace, con la serie ‘Friends’. ¿Quién iba a pensar que Chandler Bing iba a ser el mejor profesor”.

Sobre su proceso para llegar a ser incluso nominada a los Óscar como mejor actriz por su presentación en la película ‘Blonde’, aseguró que no ha sido un camino fácil porque “actuar al principio era difícil ya que no entendía nada de lo que decían, pero tuvo buenos maestros y compañeros de set que me ayudaron mucho”.

Finalmente, compartió que además de ser nominada a ese importante premio, en tres semanas será oficialmente una ciudadana estadounidense y por eso se llena de orgullo.

La actriz hizo parte de varios ‘sketch’ durante el programa, con el humor característico del programa del canal NBC.

Karol G en ‘Saturday Night Live’

Por su parte, La cantante colombiana Karol G también hizo parte de esta edición con dos presentaciones musicales: ‘Mientras me curo del cora’, la cual cantó junto a un coro de 14 personas; y ‘Tus gafitas’, cuya banda de acompañamiento se conformó solamente por mujeres.

Ambas canciones fueron estrenadas por primera vez el pasado 24 de febrero como parte del lanzamiento del álbum ‘Mañana será bonito’.

Karol G “MIENTRAS ME CURO DEL CORA” Performance SNL! ❤️‍🩹 pic.twitter.com/2vnVSeMmlW — Karol G Stats (@KarolGWW) April 16, 2023

Sin embargo, también hizo apariciones en un capítulo dentro de la edición que se trataba de una clase de español, en el cual apareció con una camiseta que decía “No Photoshop”, haciendo referencia a la edición que le hizo la revista GQ.