Cuando le preguntaron por los amantes de una noche, la ‘diva’ aprovechó para revelar que está en contra del preservativo: “Yo me siento muy limpia de espíritu y de alma. Y hoy en día como está el mundo, entonces eso del condón me choca. Me aterra. Me parece terrible, eso me da alergia, nada qué ver. Sexo por un día no me gusta. Eso me lleva a que confíe mucho en la persona, a que confíe mucho en cómo es una persona, en cómo son sus principios de honestidad ante la vida”.

Y aunque dijo que en este momento no tiene con quién acostarse, porque terminó hace poco la relación que tenía con un hombre que vive en Brasil, reconoció que el sexo sí pesa para ella.

“El sexo es importante, porque es que el sexo es una conexión del alma. Precisamente, llega un momento en la vida en que el sexo ya no es el sexo por el sexo como tal. El sexo tiene que venir acompañado de una música celestial, como cósmica […] Yo me volví muy selectiva y muy alejada de esas pasiones”, enfatizó, haciendo referencia también a los encuentros casuales.

Amparo, sin embargo, entiende que no todas las veces el sexo debe ser romántico o solo por amor: “Puede ser con pasión, con delicia, con gusto, pero tiene que haber primero flechazos de otra índole. Yo creo que a nivel mental, a nivel intelectual, a otros niveles. Yo tengo que admirar a la persona, me tiene que gustar, atraer. A mi me gusta que me atraiga por todos los sentidos. Una persona que me atraiga al oído. Yo juego mucho con los sentidos, entonce me gusta mucho que tenga buena voz, que mire bonito, que diga cosas lindas, que te erotice, así sea a larga distancia”.

Todo el segmento sobre sexo que tuvo su entrevista en Semana, se puede escuchar en el siguiente video, a partir del minuto 10:20.