Así como la presentadora Mary Méndez ha sido punzante frente a los cuestionamientos que hacen en su contra, otra figura de Caracol Televisión sacó las garras ante las bromas.

Se trata de Amparo Grisales, que después de que el comediante mexicano Xavier López (‘Chabelo) falleció, se convirtió en tendencia debido a los memes que hicieron sobre ella.

La actriz no dejó pasar por alto las pullas en redes sociales por su edad, tema por el que ha estado en el foco de las bromas en múltiples ocasiones y que ahora provocó su fuerte reacción.

Un hombre cuestionó a los que quieren “parecer graciosos” a punta de pullas en contra de la caldense, en referencia a las burlas que surgieron durante el fin de semana en Twitter.

Como respuesta a esas bromas y para complementar el comentario del usuario, la jurado de ‘Yo me llamo’ aprovechó su cuenta personal en la mencionada red social para contestar duro.

“Esa gente me da pena. Pobres de mente y de espíritu. Gracias a Dios la estupidez humana no me toca”, escribió Grisales, que de paso le agradeció al apoyo por el tema.