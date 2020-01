View this post on Instagram

LES PRESENTO A MI AMADO EX……..RAMSÈS ll🤴🏻💓 Cuando en el año 1301 a.C. llegó al trono, Ramsés poseía ya una vasta experiencia militar, a pesar de su extrema juventud. En la ceremonia de coronación, además de recibir el cetro ,le fueron otorgados cuatro nombres: «toro potente armado de la justicia»( “POTENTE Y MUY BIEN ARMADO” DOY FE!!!) <RICO EN AÑOS Y EN VICTORIAS.> (CREO HABER HEREDADO ESOS ATRIBUTOS DE MI RAMSÉS ll “) A partir de ese momento su vida fue la de un rey-dios, hijo de dioses, objeto de culto y adoración general. Fue un faraón tan absoluto como su padre.(“AHÍ LO CONOCÍ..Y QUEDÉ FLECHADA”) Ramsés II comenzó su reinado con el traslado de la capital desde Tebas hasta Tanis, en el delta.(“FUIMOS MUY FELICES VIVIENDO ALLÍ”) Ramsés II FIRMÓ UN TRATADO DE PAZ,EL PRIMERO del que se tiene noticia histórica,con el rey hitita Hattusil (“MI PAPI…!!!)👸 Dicho tratado se vio reforzado merced a los sucesivos matrimonios de Ramsés con dos hijas del rey……(“YO FUI UNA DE ELLAS…… EN TODO CASO SU FAVORITA.”) Consolidadas las relaciones con los países vecinos y debido a la gran prosperidad del país, se supone que fue UN ADMINISTRADOR COMPETENTE ( “cómo deberían ser hoy en día nuestros gobernantes”)y un rey popular: su nombre se encuentra en todos los monumentos de Egipto y Nubia. Su instinto lo llevó a convertirse en el «rey constructor» por excelencia: engrandeció Tebas, hizo importantes reformas en el templo de Amenofis III y mandó excavar en roca los impresionantes templos de Ramsés II y de NEFERTARI. (“MI RIVAL MÁS FUERTE”) La existencia de RAMSES ll el Grande fue tan larga que sobrevivió a muchos de sus descendientes, entre ellos a su hijo favorito Khaem-uaset, reputado mago y gran sacerdote de Ptah. (“CON ÉL APRENDÍ LA MAGIA “). 🎩 SERIA BUENO SABER POR DÓNDE ANDA MI AMADO RAMSÈS ( en estos tiempos)Y TRAERLO A COLOMBIA …. A VER SI POR FIN ALGUIEN LOGRA “FIRMAR LA PAZ” EN ESTE PAÍS QUE TANTO AMO!!! 😃💓 TE EXTRAÑO MI RAMSÈS ll !!! 🙏😍😍😘⭐️🌟🤴🏻🤴🏻💕💕💕💕😜😎😜 CÓMO LES QUEDÓ EL OJO . Ah?