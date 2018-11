Captura de video - 'Yo me llamo'.

Para ella, las participantes (que al final quedaron en riesgo) no tuvieron una buena presentación no solo por la forma en que cantaron, sino también porque no tuvieron contacto visual entre ellas y porque a una de las ‘hermanitas’ se le olvidó la letra de la canción.

Aunque Amparo resaltó que se habían ido “bien arregladas” y que esta noche estaban “muy bonitas”, manifestó que las notó aburridas justamente porque no ‘marcaron’ ciertas consonantes como lo hacían las verdaderas Hermanitas Calle.

Fue en ese momento que la jurado comenzó a cantar, algo por lo que recibió varias críticas en Twitter.

Vale la pena mencionar que los internautas también le dieron ‘palo’ a la famosa por una desacertada frase que dijo en la presentación de ‘Rocío Durcal’: “La ortografía en la pronunciación estuvo bastante bien”.

A continuación puedes ver el momento en que Amparo cantó (minuto 8:25) y algunos comentarios que le dejaron por su interpretación.

Amparo Grisales… es enserio? Tu cantas así?? Por favor… y dices ser jurado??? — Toya Patricia (@patriciade204) 14 de noviembre de 2018

@Amparo_Grisales no se llama cantante alguna. Además dice que se aburrió pero bailó sentada con la interpretación de las Hermanitas Calle…quién entiende a esa señora? Sufrirá de De…. Senil? — @callynocallo (@callynocallo) 14 de noviembre de 2018

Amparo siempre tan grosera con loa participantes y con los compañeros no respeta la opinión de ellos sino es la misma de ella y para remate Pipe la hace cantar esa si que Horror por Dios muy desafinada y disque jurado ella NO SE LLAMA 😂 — Diana R. (@cubillos_rocio) 14 de noviembre de 2018

#YoMeLlamo no pues, la Amparo se creyó la Maestra en música… jajaja (no oí a las hermanitas calle pero esa Amparo no sabe ni shit) jajaja — Jorge MunarR (@jmmunar18) November 14, 2018

@CaracolTV En donde carajos aprendió música Amparo Grisales? #YoMeLlamo Hizo un trabajo musical y solo vendió un CD. — DON ARTURO (@SiempreJunior) November 14, 2018

Que alguien le recuerde a amparo él fracasó de sus discos,para que deje de creerce que sabe de musica 😈 #YoMeLlamo 😁😁 pic.twitter.com/shcpsn7v7z — jhonx Villegas (@Jhonxvillegas) November 14, 2018

#YoMeLlamo Amparo Grisales como cantante es mejor como actriz. — Alex Guata (@Alexanderguata) November 14, 2018

#YoMeLlamo Amparo Grisales le fue mal como cantante como para que critique como si uviera tenido exito, cuando se las dio de cantante que no le sonó ni en la casa de ella. Como para este humillando a los participantes #respto — Jhakson Perez Ramírez (@JhaksonP) November 14, 2018

@CaracolTV #YoMeLlamo Que no cante Amparo Grisales por favor! ! — oscar julian ortiz c (@julian_0916) November 14, 2018

Amparo diciendo que el publico no sabe de música? Mira quien habla JAJAJAJAJAJAJA señora no se mordió la lengua? JAJAJAJAJAJAJA #YoMeLlamo — Angie Rodriguez (@Penichona99) November 14, 2018

