Inmediatamente, ‘la Diva’ de la famosa frase ‘me ericé’ se sobresaltó y, en su tradicional tono, indicó:

“¡Jum, pues para esa gracia me lanzo yo y gano! Yo tengo mucha, mucha fuerza para ser [presidenta de Colombia]”.

Entonces, el periodista Jairo Lozano le preguntó si de verdad le gustaría aspirar al cargo de elección popular más importante del país, y ahí Amparo ya le bajó un poco a su frase inicial.

“¿Usted quiere que me sigan insultando?”, le contestó la jurado de ‘Yo me llamo’ al comunicador y más adelante añadió: “Bueno, no sé, la vida lo dirá , que el universo fluya”.

Esto se puede escuchar desde el minuto 59:12 del siguiente video de Semana, donde la famosa también habló de que, para ella, la forma de construir país no es dejar las cosas solo en manos del Presidente, sino que “todos hacemos el mundo”; así como de otros temas políticos y personales, como sus gustos sexuales y su vida sentimental.