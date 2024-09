Migración Colombia emitió un comunicado en el que explicó las razones por las que decidió inadmitir a Yasir Pérez y al cantautor y músico Amaury Gutiérrez, quien en sus redes sociales se quejó por el trato que le dio la autoridad migratoria a él y su equipo de trabajo en el aeropuerto de Cartagena en las últimas horas.

“El ciudadano estadounidense Yasir Pérez legó en el vuelo 1145 de la aerolínea American Airlines procedente de Miami, quien, durante el proceso de control migratorio, y en la validación de sus documentos de identificación, no presentó los documentos requeridos para el ingreso al país, por lo cual el oficial de Migración Colombia aplicó la norma migratoria establecida por el Estado colombiano e inadmite al viajero.

En ese momento, uno de sus acompañantes, el ciudadano estadounidense Amaury Gutiérrez, interrumpió de manera abrupta y alterada el procedimiento, y manifestó de forma desafiante y en voz alta su intención de acompañar a Pérez en caso de que este fuera inadmitido”.

Según Migración Colombia, el músico reaccionó de forma agresiva ante el procedimiento de la autoridad migratoria y “lanzó su pasaporte de manera brusca y mostró una actitud intimidante al intentar salir por la puerta de ingreso, lo que obligó a la intervención del personal de seguridad del aeropuerto y de apoyo de la Policía Nacional.

Este comportamiento provocativo de Gutiérrez generó una situación de tensión con los oficiales presentes en el control, quienes se vieron en la necesidad de intervenir para mantener el orden”.

La entidad agregó que tras el altercado, Gutiérrez también fue inadmitido “por su conducta perturbadora e irrespetuosa”.

“Preso en aeropuerto de Cartagena, Colombia por decirle comunista a un agente de Inmigración que me trató como un c… Nunca en mi vida me trataron tan mal, únicamente en Cuba cuando fui esclavo”, dijo en su cuenta de Instagram.

Desde la madrugada del martes, el cantante, junto a su equipo trataron de ingresar al país por compromisos de presentaciones que tendría programadas en Barranquilla, Santa Marta, Montería, Cali y Cartagena entre el 6 y el 14 de septiembre, sin embargo, según comunicó Gutiérrez, tendrían que ser pospuestas tras los inconvenientes presentados.

“Nos encontramos retenidos en condiciones que no son las mejores. No nos dejan regresar a Miami o ir a otro país en una aerolínea diferente, únicamente con la que vinimos y directamente a Miami hay vuelos disponibles hasta mañana, me encuentro en un cuarto con mi manager detenido, durmiendo en el piso y con todas nuestras pertenencias”, dijo el cantante.