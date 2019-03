Los videos de esta épica celebración fueron compartidos a través de Twitter por los asistentes al bar, a quienes, sin duda, los sorprendió la aparición de las celebridades.

En uno de ellos, Brita Filder, artista ‘drag queen’, le preguntó a la intérprete de ‘Someone Like You’ si estaba lista para mezclarse con los gais, a lo que ella respondió enérgicamente que sí.

En otra grabación, Adele sale con las manos en la cabeza mientras le da vueltas a una mesa, pero al terminar la canción debe tomar un vaso con cerveza, pero no alcanza y queda eliminada del juego.

Seguido a esto, la cantante se cae muerta de la risa, y de la borrachera, y su amiga Lawrence le reprocha jocosamente, el por qué se dejó eliminar de esa manera.

Finalmente, Jennifer fue la gran ganadora de la noche, pues triunfó en el concurso de ‘shots’, según reportó TMZ.

Cabe recordar que la actriz y la cantante se conocieron en los Premios Óscar del 2013, cuando Adele ganó la estatuilla a mejor canción por ‘Skyfall’, y Jennifer se llevó un Óscar por su papel en la película ‘Silver Linings Playbook’.

A continuación, los videos compartidos por tuiteros:

I’M AT PIECES AND ADELE AND JENNIFER LAWRENCE ARE HERE LMFAOO pic.twitter.com/sQfzOcRJmh

And @Adele is on stage at Pieces tonight. Oh boy, this is fun pic.twitter.com/e7fesvNIEI

— Papacito Bach (@papacitobach) March 23, 2019