El próximo mes, Alina Lozano y su novio, Jim Velásquez, darán quizá el paso más importante de sus vidas cuando se casen en Villa de Leyva.

Aunque se desconoce el día oficial de la boda, todo parece indicar que el tiempo que tienen para terminar todos los preparativos es poco y es por esto que ya comenzaron a elegir sus respectivos vestidos.

Así lo dejaron ver este martes 3 de octubre en sus redes sociales, donde compartieron un video en el que aparecieron portando los trajes que utilizarán ese día.

Cómo son los vestidos de Jim Velásquez y Alina Lozano

Jim Velásquez apareció con un bléiser azul y un pantalón negro, mientras que Alina Lozano lució un vestido blanco de manga larga con escote.

“Hay que buscar un poco el tema de la economía porque, a pesar de que nos están ayudando y todo, siempre la inversión es hartica”, comentó la actriz respecto a los gastos que tendrán para el matrimonio.

Según mencionó Velásquez, que es 30 años menor que su novia, los vestidos fueron confeccionados por la diseñadora Eugenia Díaz Gómez y quisieron desmontar el mito de que el novio viera el vestido de la novia antes del matrimonio.

“Nosotros estamos rompiendo estereotipos siempre entonces nos ayudamos a elegir los trajes el uno al otro. Yo le elegí el vestido a Alina y ella ayudó a elegir el mío”, comentó el joven.

La diseñadora aseguró que a Alina Lozano le midieron entre 5 y 7 vestidos y que el maquillaje escogido fue a gusto de la actriz.

“Estoy más emocionado y enamorado que nunca porque Alina se ve bellísima. Siempre soñé que ella se casara así vestida de blanco”, dijo Velásquez.

Por su parte, Lozano mencionó estar muy ansiosa por que llegue el día del anhelado matrimonio.

“Me siento feliz, me siento contenta. Ha sido fuerte todo esto y sé que mucha gente va a ser ‘hater’, pero no me importa en lo absoluto. No me imaginé casarme a estas alturas de la vida”, agregó.

