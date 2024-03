Alina Lozano y Jim Velásquez fueron noticia por haber causado que despidieran a uno de los celadores del conjunto de Lozano, quien, según lo que contaron los creadores de contenido, no le permitía el ingreso a Velásquez, incluso siendo esposo de Alina.

El video que publicó Lozano en sus redes sociales fue detonante para que usuarios los criticaran, al parecer, por haber sido injustos con el hombre que solo cumplía las órdenes de su jefe.

Lo cierto es que el problema no ha acabado, ya que compartieron la noticia de que ahora les habían prohibido grabar dentro del conjunto.

“Después de lo del vigilante, ya antes habíamos tenido muchos problemas también. Ahorita ya como que la gota que rebasó el vaso fue que nos dijeron que no podíamos grabar en el conjunto, que no podíamos exponer el conjunto. Como si nosotros hiciéramos acá rumbas, como si nosotros hiciéramos acá escándalos, como si nosotros fuéramos unas personas que no son bienvenidos, como si nosotros no pagáramos, no fuéramos cumplidos”.

Pareciera chiste, pero aseguraron que la administración del conjunto ya les puso un límite de tiempo: “Nos dieron dos meses de plazo para podernos ir”.

Algunos seguidores se apiadaron de ellos y lamentaron que tuvieran que irse de su propia casa por un rechazo por parte de administración, que, según cuentan, ya habían tenido problemas incluso antes del incidente con el celador.

Para finalizar, le pidieron ayuda para quienes supieran de alguna casa en venta en un conjunto donde sí los recibieran.

