La pareja se vio envuelta en un escándalo después de que Alina Lozano publicara un video de una dura discusión con el celador del edificio donde vive, quien no habría permitido la entrada de Jim Velásquez pese a estar autorizado por escrito.

Pero lo peor vino después, cuando Velásquez fue agredido por una mujer en el Huila. El joven terminó con la cara rasguñada y también recibió una sarta de improperios, supuestamente por haber hecho despedir al vigilante.

La artista se mostró indignada y asumió la responsabilidad: “Es conmigo, el tema”, manifestó. “Jim ni siquiera pronunció una palabra, él estaba al lado mío diciéndome cálmate. Yo fui la que me salí de los chiros, yo fui la que hice un estallido de rabia, la que vi esto desde el lado emocional”.

Sin embargo, negó que hubiera gestionado el despido del celador: “Jamás en los videos hablé de sáquenlo. Nunca fue mi intención; a mí no me interesa quitarle el trabajo a nadie, pero eso no quiere decir que no pueda defender mis derechos como ciudadana, no como artista. Como persona”, añadió.

“Asumo la responsabilidad de haber subido esa historia”, prosiguió ella, y se defendió citando como ejemplo que ahora los ciudadanos pueden hacer denuncias de tránsito si las graban. Sin embargo, negó que se hubiera producido el despido del celador, como alegaba la agresora, a la qyue describió como “una señora bastante agresiva” que “anda por las calles suelta”:

“Es absolutamente falso, porque el señor sigue en su puesto”, dijo.

Volviendo a los arañazos a Jim, Alina se expresó incluso aliviada: “Menos mal que yo no estaba ahí, porque esto habría escalado”, dijo, y reiteró que él “no pronunció ni una palabra”, antes de pedirle perdón:

“Amor, lo lamento mucho, pero no me arrepiento de absolutamente nada. Tengo derecho como ciudadana a denunciar”, le dijo a él, reiterando que el celador “sigue en su puesto, como debe ser”.

